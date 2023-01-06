Крупнейший оператор в США Colonial Pipeline приостановил работу трубопровода из-за утечки топлива Фото: REUTERS

Крупнейшая трубопроводная компания США Colonial Pipeline по причине утечки приостановила функционирование трубопровода, по которому подается топливо на северо-восток Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает агентство Bloomberg.

«Компания заявила, что из-за неисправности оборудования произошла утечка», - сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что из трубы вылилось примерно 60 баррелей дизельного топлива, которое в итоге попало в резервуар для сбора ливневой воды на объекте компании, расположенном около города Данвилл штата Вирджиния. Сообщается, что компания намерена возобновить работу трубопровода в субботу, 7 января.

Напомним, в мае 2021 года компании пришлось пережить многодневный простой из-за кибератаки. Как писал сайт KP.RU, Colonial Pipeline приняла решение о возобновлении работы на фоне разговора министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм с руководством компании после того, как в стране разразился топливный кризис.