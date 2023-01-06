Турция спрогнозировала обострение ситуации на Украине в ближайшие месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы, но Анкара будет продолжать усилия по возобновлению переговорного процесса, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в соцсети.

Он уточнил, что «в ближайшие месяцы» конфликт на Украине, «похоже, обострится», что означает, в том числе, более «глубокий долгосрочный кризис».

Калын отметил, что от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Как отмечалось, временное прекращение огня совсем не означает, что российские военные сложат оружие и зачехлят пушки. Они не будут инициативно предпринимать наступательные действия и артиллерийские обстрелы с ракетными ударами, но любое поползновение со стороны ВСУ будет немедленно пресекаться, в том числе, с использованием, всех средств поражения.