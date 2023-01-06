В Британии первое судебное дело возьмет робот-адвокат Фото: pixabay.com

Робот-адвокат берет свое первое судебное дело. На слушаниях в следующем месяце ответчик получит совет от искусственного интеллекта, об этом сообщили в британском издании Daily Mail.

В статье отмечается, что скоро не будет ни судей, ни прокуроров, ни адвокатов - один сплошной искусственный интеллект.

«Судебное заседание в феврале войдет в историю, впервые обвиняемого консультирует искусственный интеллект. Технология основана на продукции компании DoNotPay, созданной в 2015 году для обжалования парковочных штрафов», - говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что первый в мире робот-адвокат будет работать на смартфоне обвиняемого и изучать комментарии, чтобы дать своему клиенту инструкции о том, что говорить в свою защиту.

Как заявил создатель робота Джошуа Браудер, «многие юристы просто берут слишком много денег, чтобы копипастить документы, и я думаю, что их определенно заменят, и это нужно сделать».

Как писал сайт KP.RU, 24 ноября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что В ближайшие десять лет в России необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы. Он отметил, что задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы, и систему госуправления.

Кроме того, российский лидер поручил правительству РФ подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта.

Путин подчеркнул, что Россия должна быть способной к формированию подлинного технологического, цифрового, культурного и образовательного суверенитета. По мнению Путина, стран по некоторым направлениям в области ИИ «идет на шаг впереди некоторых других стран», и теперь настало время наращивать усилия.

Напомним, впервые про искусственный интеллект ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века.