В Twitter завирусился хэштег с призывом принцу Гарри заткнуться после появления его мемуаров Фото: REUTERS

В Twitter после появления мемуаров принца Гарри завирусился хэштег #ShutUpHarry (#ЗаткнисьГарри).

Напомним, сейчас уже готовы мемуары принца Гарри, продажа которых должна начаться 10 января 2023 года. Как писал сайт KP.RU, данные материалы охраняются как сверхсекретные документы, однако уже известно пара историй и предполагается, что данная книга, получившая название «Запасной», вызовет новую серию скандалов в семействе Виндзоров.

Накануне стало известно, что в своих мемуарах принц Гарри рассказал о драке со старшим братом Уильямом в 2019 году из-за Меган Маркл, которую брат Гарри назвал «грубой», «трудной», а также «раздражительной». Позже появилась информация о том, что автор мемуаров «всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов убил». Он рассказал, что за время своей военной службы в Афганистане убил 25 человек.