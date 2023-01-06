Конгрессмен Госар возмутился ответом Зеленского Путину Фото: REUTERS

Конгрессмен-республиканец Пол Госар на странице в соцсети раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот отверг предложение России о рождественском перемирии.

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт», — написал политик.

Как писал сайт KP.RU, 6 января в силу вступил временный режим прекращения огня на Украине, который, по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов с 12.00 пятницы, 6 января 2023 года до 24.00 субботы, 7 января 2023 года.

5 января 2023 года патриарх Кирилл выступил с просьбой установить рождественское перемирие на Украине, а также в Донбассе на указанный период для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Однако, Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, указав на то, что российская сторона якобы собирается использовать период тишины для подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы».