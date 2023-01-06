Лукашенко посетил полигон, где находится российская часть совместных войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 6 января, прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами, расположенный в Брестская области, на котором размещена российская часть совместной группировки войск.

Как передает агентство БелТА, на полигоне белорусский президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей, а также соединений региональной группировки.

Представитель Вооруженных сил Российской Федерации доложил Лукашенко о том, что на полигонах Белоруссии были «проведены учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил», отметив также, что совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, а также специальные войска, среди которых подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, представитель российских войск поблагодарил белорусского лидера за оказанную помощь в развертывании группировки. «Общее дело делаем», - заявил глава республики.

Напомним, днем ранее, 5 января, в пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на белорусской территории, анонсировав совместные летно-тактические учения.