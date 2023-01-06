Минобороны Белоруссии заявило о готовности группы войск с Россией к защите Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил о готовности совместной белорусско-российской региональной группировки войск к защите Союзного государства.

«И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова», - заявил замглавы военного ведомства.

Жук заявил, что в дальнейшем Россия и Белоруссия будут совершенствовать подготовку своих военных, осуществляя в том числе подготовку межвидовых подразделений.

«На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки. Одним из этапов подготовки будет совместное учение "Щит Союза - 2023"», - рассказал он.

Напомним, днем ранее, 5 января, в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на белорусской территории, заявив о планах провести совместные летно-тактические учения. Сегодня, 6 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами, на котором размещена российская часть совместной группировки войск.