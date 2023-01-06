Politico: США отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США отправят Украине в рамках следующего пакета военной помощи зенитные ракеты Sea Sparrow, об этом сообщило издание Politico.

В статье отметили, что этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Кроме того, авторы уточнили, что украинским военным уже удалось приспособить имеющиеся у них советские пусковые установки «Бук» под новые американские снаряды.

Кроме того, в публикации подчеркивалось, что «до сих пор Тайвань был единственной страной, эксплуатирующей вариант ракет наземного базирования, при этом американские военные и их союзники в основном используют версию ракеты корабельного базирования».

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года Зеленский во время визита в США заявил, что Киев хотел бы получить больше систем ПВО Patriot. Байден в свою очередь сообщил, что США «работают над этим».

Байден отмечал, что ВСУ нужно время на подготовку к применению американских комплексов ПВО Patriot. Ранее сообщалось, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что «говорят, «Пэтриоты» могут поставить. Мы пощелкаем и «Пэтриоты». Он подчеркнул, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot. Путин уточнил, что «Пэтриоты» являются старыми системами и они не работают так, как наши С-300.