Умер Джанлука Виалли, итальянский футболист

Джанлука Виалли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 58 лет из жизни ушел футболист Джанлука Виалли, который был бронзовым призером чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии. Об этом пишет телеканал Sky Sports, где спортсмен до недавнего времени работал экспертом.

Ранее Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии после обнаружения у него рака поджелудочной железы. Спортсмен позже заявлял, что смог победить болезнь.

«Джанлука Виалли, бывший нападающий сборной Италии и "Челси", скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы», - сказано в сообщении издания.

Джанлука Виалли начал карьеру в 1980-х, когда выступал за «Кремонезе», «Сампдорию» и «Ювентус», а позже перешел в «Челси», в составе которого выиграл Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Футболист был двукратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка УЕФА (Лига Европы).

Кроме того, Джанлука Виалли был главным тренером английских «Уотфорд» и «Челси», которых привел к победам в Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке Англии, а также в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА.