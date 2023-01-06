Медведев ответил на отказ Украины от введения режима тишины словами «меньше проблем» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Киева от предложенного Москвой рождественского перемирия не вызвал удивления, а вызвал только облегчение у большинства российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество», - написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что теперь будет только «меньше проблем и лукавства».

Как писал сайт KP.RU, Медведев посочувствовал тем, кто из-за отказа украинских властей не сможет посетить церковь в Рождество, подчеркнув, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник».

Напомним, днем ранее, 5 января, Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, чтобы люди могли посетить службы в сочельник, а позже президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня в предложенные дни, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение Москвы.