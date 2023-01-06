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НовостиПолитика6 января 2023 11:02

Медведев ответил на отказ Украины от введения режима тишины словами «меньше проблем»

Зампред Совбеза РФ заявил, что отказ Киева не вызвал удивления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев ответил на отказ Украины от введения режима тишины словами «меньше проблем»

Медведев ответил на отказ Украины от введения режима тишины словами «меньше проблем»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Киева от предложенного Москвой рождественского перемирия не вызвал удивления, а вызвал только облегчение у большинства российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество», - написал политик в своем Telegram-канале, добавив, что теперь будет только «меньше проблем и лукавства».

Как писал сайт KP.RU, Медведев посочувствовал тем, кто из-за отказа украинских властей не сможет посетить церковь в Рождество, подчеркнув, что украинцам «была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник».

Напомним, днем ранее, 5 января, Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, чтобы люди могли посетить службы в сочельник, а позже президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня в предложенные дни, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг такое предложение Москвы.