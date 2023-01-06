На Украине спрогнозировали увеличение потребления электроэнергии из-за холодов Фото: REUTERS

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» прогнозирует стремительное увеличение потребления электроэнергии в ближайшее время из-за похолодания, которое энергосистема Украины покрыть в полном объеме не в состоянии, об этом сообщила компания в Telegram-канале.

«По состоянию на 11.00 6 января потребление на Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

Кроме того, было отмечено, что из-за превышения лимитов потребления в четверг в большинстве областей Украины применялись аварийные отключения.

Также в компании подчеркнули, что уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме.

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года украинская энергокомпания ДТЭК заявила, что в Киеве, а также в Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.

Отмечалось, что это позволит избежать повреждение повреждений энергетической инфраструктуры.

3 января 2023 года в Киеве вводились экстренные отключения света. Подчеркивалось, что графики отключений временно не работали.

2 января 2023 года в Киеве также вводились отключения электроэнергии после удара по инфраструктурному объекту в понедельник ночью.

Как уточнялось, из-за повреждения объекта энергосистемы по время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернутся к отключениям.