Число отказников от военной службы в ФРГ выросло почти в пять раз в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число отказников от военной службы в Бундесвере на фоне украинского кризиса в 2022 году увеличилось примерно в пять раз в сравнении с 2021 годом. Об этом говорится в заявлении ведомства ФРГ по делам семьи и гражданского общества.

«В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление», - сообщил представитель ведомства медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Уточняется, что после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками в Германии называют только уже отслужившие в Бундесвере. Согласно данным RND, многие отказники назвали причиной своего отказа от службы то, что они не рассчитывали на военное участие в украинском конфликте.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Недобор солдат в армию США в 2022 году составил 25%. Среди причин невыполнения плана были названы большое число случаев ожирения, отсутствие аттестатов среднего образования, а также проблемы с психикой среди молодежи.