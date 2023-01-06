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НовостиВ мире6 января 2023 12:46

Байден забыл, какое оружие пообещал Зеленскому

Байден на встрече правительства забыл, что обещал поставить Украине ЗРК Patriot
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Джо Байден

Джо Байден

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в ходе встречи с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал направить на Украину в качестве поддержки режиму украинского лидера Владимира Зеленского.

"Германия также объявила, что сегодня она планирует предоставить украинцам… э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками, системы Patriot", - сказал Байден, допуская продолжительные паузы.

Также президент США заявил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе" и добавил, что эффективность систем Patriot на Украине уже видна, хотя, по официальной информации, батарея туда даже не доставлена.

Ранее Джо Байден забыл, что он президент, и прилюдно назвал себя сенатором. Конфуз произошел во время мероприятия в Белом доме, которое было посвящено окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Представляя собравшимся сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон, президент США собирался подчеркнуть, что он является единственным выходцем из штата Делавэр, занявшим эту должность, но вместе этого назвал себя единственным сенатором из Делавэра.