Байден забыл, какое оружие пообещал Зеленскому

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в ходе встречи с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал направить на Украину в качестве поддержки режиму украинского лидера Владимира Зеленского.

"Германия также объявила, что сегодня она планирует предоставить украинцам… э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками, системы Patriot", - сказал Байден, допуская продолжительные паузы.

Также президент США заявил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе" и добавил, что эффективность систем Patriot на Украине уже видна, хотя, по официальной информации, батарея туда даже не доставлена.

Ранее Джо Байден забыл, что он президент, и прилюдно назвал себя сенатором. Конфуз произошел во время мероприятия в Белом доме, которое было посвящено окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Представляя собравшимся сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон, президент США собирался подчеркнуть, что он является единственным выходцем из штата Делавэр, занявшим эту должность, но вместе этого назвал себя единственным сенатором из Делавэра.