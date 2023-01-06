Берлин передаст Киеву отдельную систему ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Эта система (Patriot) будет направлена на Украину в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу. Это другая система», - заявил Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории своей страны.

Как писал сайт KP.RU, издание Politico сообщило, что США отправят Украине в рамках следующего пакета военной помощи зенитные ракеты Sea Sparrow. Отмечалось, что этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет.

21 декабря 2022 года Зеленский во время визита в США заявил, что Киев хотел бы получить больше систем ПВО Patriot. Байден в свою очередь сообщил, что США «работают над этим».

Байден заявлял, что ВСУ нужно время на подготовку к применению американских комплексов ПВО Patriot. Ранее сообщалось, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии.