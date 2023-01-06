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НовостиВ мире6 января 2023 13:31

Telegraaf: обнаруженное в 2013 году в реке в Амстердаме тело принадлежит коллекционеру из России Левину

Этот факт установила полиция Нидерландов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Telegraaf: обнаруженное в 2013 году в реке в Амстердаме тело принадлежит коллекционеру из России Левину

Telegraaf: обнаруженное в 2013 году в реке в Амстердаме тело принадлежит коллекционеру из России Левину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Нидерландов установила, что тело человека, найденное в реке в Амстердаме в 2013-м году, принадлежит исчезнувшему российскому коллекционеру Александру Левину, пишет издание Telegraaf.

Напомним, в конце января 2013 года прохожие обнаружили тело, завернутое в синий пластиковый пакет, в водах рядом с Центральным вокзалом в Амстердаме.

Нидерландская полиция в настоящее время не контактирует с властями России из-за конфликта на Украине. Правоохранители рассчитывают, что после обнародования имени Левина члены его семьи сами свяжутся с ними.

Ранее у берегов Сахалина было найдено тело еще одного японца, который мог погибнуть при крушении KAZU 1. Судно затонуло 23 апреля, на борту находились 24 человека.

Также ранее в квартире в турецкой Аланье было обнаружено тело 47-летней гражданки России.