В Германии призвали не связывать решение о поставках оружия Украине с режимом тишины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений киевскому режиму и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи.

"Нет никакой связи вообще", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос СМИ в ходе брифинге а сегодня, 6 января.

"Мы… приняли к сведению это заявление (российской стороны - прим. ред.). Были различные реакции на него из федерального правительства (Германии)...", - отметил Хебештрайт и добавил, что окончание конфликта "в руках российского президента".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режима тишины, выпустили по Донецку снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.