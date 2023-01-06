Очередной эшелон с военной техникой из России для региональной группировки войск прибыл в Белоруссию Фото: REUTERS

Очередной эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск (РГВ), прибыл в Белоруссию, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года в пресс-службе минобороны республики Белоруссии сообщили, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на территории страны. Отмечалось, что в республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение России.

Кроме того, ранее минобороны России заявляло, что в 2023 году российские Сухопутные войска проведут несколько международных учений.

В ведомстве уточняли, что во время учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций и порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников.

Помимо этого, сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", которые пройдут на территории Армении.