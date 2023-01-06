Foreign Affairs: Российские военные достигают высоких результатов, несмотря на малое количество целей Фото: Дмитрий СТЕШИН

Удары российских войск по украинским объектам энергетики доказали свою эффективность, написал обозреватель издания Foreign Affairs Барри Позен.

"Больше всего тревожит то, что РФ знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по небольшому количеству целей относительно малым количеством оружия, но добиваются непропорционально высоких результатов", - выразил свое мнение эксперт.

Также он добавил, что украинская армия бросает все силы для защиты объектов от ракетных ударов, а западные страны тратят выделенные денежные средства на поставки ПВО и генераторов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.