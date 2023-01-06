В Турции сообщили, что цена на пшеницу благодаря зерновой сделке упала до 320 долларов за тонну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя цена на пшеницу благодаря исполнению зерновой сделки упала с $440 за тонну до $320. Об этом сообщил сегодня, 6 января, глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи.

"По данным на 5 января, по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в частности, зерна. Если в начале конфликта на Украине цена за тонну пшеницы была равна $440, то в настоящее время она в пределах $320", - сказал турецкий министр в ходе встречи сельхозпроизводителей в Стамбуле, его слова передает канал ТRТ.

Как уточнил Киришчи, 54% сельхозпродукции из портов Украины доставлено в государства Европы, 28% - Азии, 12% - Африки и 6% - ближневосточного региона.

Ранее генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен выразила мнение, что зерновая сделка снизит издержки в экспорте России.

Также ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в зерновой сделке на неопределенный срок после террористической атаки на Севастополь.