Телефонные мошенники выманили у Михаила Ширвиндта 140 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Ширвиндт стал жертвой интернет-мошенников, которые потребовали у телеведущего крупную сумму, а артист, не чувствуя подвоха, отдал все, что было просили, но позже пришлось обращаться в правоохранительные органы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как передает издание, телеведущему пришло сообщение с просьбой о помощи от неизвестного номера. Мошенник, который представился другом шоумена, заявил, что попал в экстренную ситуацию, поэтому ему якобы нужны 140 тысяч рублей.

Ширвиндт тут же перевел деньги, но только спустя определенное время смог лично связаться с другом, когда заподозрил неладное.

Напомним, ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самые популярные виды телефонного и онлайн-мошенничества в ушедшим 2022 году. По его словам, чаще всего злоумышленники звонят от имени банков, а кол-центры подобных «банков», как правило, находятся в Западной Украине, Польше, Великобритании и ФРГ, что затрудняет поиск преступников.