Соцфонд России одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соцфонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. С учетом актуальных сроков предоставления единого пособия первые выплаты будут получены семьями в течение следующей недели, об этом сообщается на сайте фонда.

Прием заявлений на получение новой выплаты стартовал с 28 декабря 2022 года на портале госуслуг, а 4 января 2023 года обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Соцфонда. К настоящему времени получено 670 тысяч таких заявлений, уточняется в сообщении.

Новое пособие заменило малообеспеченным семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Речь идет о двух ежемесячных выплатах на первого и третьего ребенка до трех лет, двух ежемесячных выплатах на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячной выплате по беременности.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в России появится единое пособие для малоимущих семей с детьми до 17 лет. Оно так и будет называться — в связи с рождением и воспитанием ребенка. Новая ежемесячная выплата заменит несколько разных пособий, которые семьи получают сейчас.