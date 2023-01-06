США ввели санкции против шести иранцев, якобы связанных с поставками дронов России Фото: REUTERS

Власти США сегодня, 6 января, ввели санкции в отношении шести граждан Ирана, якобы связанных с поставками беспилотников России.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров… компании Qods Aviation Industries… ответственной за разработку и производство беспилотников", - уточняется в пресс-релизе, распространенном американским ведомством.

Как считают американские власти, Тегеран "передавал эти беспилотники России" для применения их в спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистах по поводу слухов о том, что Минобороны РФ закупило беспилотные летательные аппараты у Ирана. Официальный представитель Кремля уточнил, что не располагает подобными данными и рекомендовал обращаться по подобным темам непосредственно к представителям российского оборонного ведомства.