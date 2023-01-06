Американский ведущий Рубин предложил Зеленского на должность спикера палаты представителей США

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский может стать следующим спикером палаты представителей США, поб этом написал в Twitter ведущий политических ток-шоу, автор Youtube-канала Rubin Report Дэйв Рубин.

"Зеленский планирует стать спикером палаты представителей, не так ли?" - написал шутливо Рубин.

Ранее Рамзан Кадыров написал, чем займется Владимир Зеленский после стабилизации ситуации на Украине. У главы Чечни нашлось сразу две заманчивых вакансии, и как раз - по специальности. Кадыров предложил Зеленскому, как юмористу со стажем, или войти в состав сборной Чеченской Республики КВН (Клуба веселых и находчивых), или взять его на местное телевидение.

Также ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Она объяснила, что это связано со снижением поддержки Украины в Соединенных Штатах. По ее словам, это было попыткой вновь "продать тему" конгрессу и обществу.