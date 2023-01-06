Британские офицеры обвинили принца Гарри в предательстве из-за его откровений об убийствах в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицеры армии Британии обвинили принца Гарри в “предательстве” военных после его откровений о совершенных в афганистане убийствах 25 бойцов “Талибана”*.

“Принц не осознает, что гордиться убийством людей нельзя. Каждая смерть - это трагедия. Британская армия действовала в сложных условиях в Афганистане и задача убивать - не ее цель”, - цитирует издание DailyMail заявление одного из британских военных.

Ранее в британские издания опубликовали фрагменты из автобиографии принца, которая получила название название Spare, книга поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри и, кроме прочего, рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан"* в Афганистане, где он управлял вертолетом Apache.

Также ранее талибы* призвали судить принца Гарри, раскрывшего правду про свои убийства в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация