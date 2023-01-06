В Белом доме заявили, что США не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшие месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, поэтому считают важным продолжить предоставление военной помощи киевскому режиму, об этом сегодня, 6 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"... Мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские… прекратят (вести бои - прим. ред.)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, оно они продолжают наступление, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы. Вот почему сегодняшний пакет помощи был столь важен", - сказал Кирби на брифинге.

Напомним, сегодня в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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