Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные выполняют миссию НАТО, принимая участие в конфликте против России, об этом в интервью телеканалу "1+1" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы выполняем миссию НАТО в настоящее время. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу… от них требуется поставлять вооружение", - подчеркнул он.

Также Резников напомнил, что западные политики постоянно говорят Киеву, что он "как реальный щит прикрывает весь цивилизованный мир, все западные страны".

Ранее НАТО признало, что выступает против России на стороне Украины. И будет сражаться с Москвой “до последнего украинца”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.