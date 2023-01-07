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НовостиОбщество6 января 2023 21:34

Хакеры завладели базой данных с 235 млн адресов электронной почты пользователей Twitter

Эксперты рассказали, чем это может быть опасно
Мария ПАВЛОВА
Хакеры украли базу данных адресов электронной почты пользователей Твиттера.

Хакеры украли базу данных адресов электронной почты пользователей Твиттера.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

База адресов электронной почти пользователей Twitter распространяется в свободном доступе на хакерских сайтах. Об этом пишет ТАСС в пятницу 6 января. Сообщается, что речь идет о 235 миллионах емейлов пользователей.

Израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь назвал эту утечку «одной из наиболее крупных в истории». Эксперт считает, что утечка может привести к большому числу взломов, целевых фишинговых атак и публикации персональных данных известных пользователей (доксингу). Также злоумышленники могут завладеть учетными записями с красивыми и уникальными псевдонимами для последующей их продажи.

Галь допустил, что в руках злоумышленников могла оказаться и другая база данных пользователей Twitter, в которой могут быть указаны их телефонные номера.

Ранее хакеры выложили в сеть персональные данные 42 тысяч клиентов крупного банка Белоруссии.

О том, как хакеры взломали Twitter, сайт и почту Скотленд-Ярда и написали оскорбительные сообщения и фейковые новости, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем США ввели санкции против хакерской группы, подозреваемой в похищении криптовалюты на $620 млн. Речь идет о Lazarus Group, предположительно, связанной с КНДР.