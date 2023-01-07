Хакеры завладели базой данных с 235 млн адресов электронной почты пользователей Twitter

Хакеры украли базу данных адресов электронной почты пользователей Твиттера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

База адресов электронной почти пользователей Twitter распространяется в свободном доступе на хакерских сайтах. Об этом пишет ТАСС в пятницу 6 января. Сообщается, что речь идет о 235 миллионах емейлов пользователей.

Израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь назвал эту утечку «одной из наиболее крупных в истории». Эксперт считает, что утечка может привести к большому числу взломов, целевых фишинговых атак и публикации персональных данных известных пользователей (доксингу). Также злоумышленники могут завладеть учетными записями с красивыми и уникальными псевдонимами для последующей их продажи.

Галь допустил, что в руках злоумышленников могла оказаться и другая база данных пользователей Twitter, в которой могут быть указаны их телефонные номера.

Ранее хакеры выложили в сеть персональные данные 42 тысяч клиентов крупного банка Белоруссии.

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Тем временем США ввели санкции против хакерской группы, подозреваемой в похищении криптовалюты на $620 млн. Речь идет о Lazarus Group, предположительно, связанной с КНДР.