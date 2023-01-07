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НовостиПолитика6 января 2023 23:46

Сенатор Пушков высмеял выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию

Пушков усомнился в правильности выдвижения на премию мира генсека «вооруженного до зубов» военного блока
Мария ПАВЛОВА
Сенатор Пушков отреагировал на выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

Сенатор Пушков отреагировал на выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в правильности выдвижения генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира, иронично назвав его «главным «голубем планеты».

«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет обьявлен «хранителем мира» и главным «голубем планеты» ?!», - написал Пушков в своем Telegram в пятницу 6 января.

Сенатор отметил, что Нобелевский комитет «окончательно потеряет остатки авторитета» в случае присуждения премии мира руководителю Североатлантического альянса.

Напомним, ТАСС сообщил, что депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Бараку Обаме, отметив, что комитет этим решением дезавуировал значимость премии.

Также сообщалось, что кандидатуру действующего президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году, но Нобелевский комитет отказался менять регламент ради этой кандидатуры.