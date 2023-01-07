Сенатор Пушков высмеял выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию

Сенатор Пушков отреагировал на выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в правильности выдвижения генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира, иронично назвав его «главным «голубем планеты».

«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет обьявлен «хранителем мира» и главным «голубем планеты» ?!», - написал Пушков в своем Telegram в пятницу 6 января.

Сенатор отметил, что Нобелевский комитет «окончательно потеряет остатки авторитета» в случае присуждения премии мира руководителю Североатлантического альянса.

Напомним, ТАСС сообщил, что депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в справедливости присуждения Нобелевской премии Бараку Обаме, отметив, что комитет этим решением дезавуировал значимость премии.

Также сообщалось, что кандидатуру действующего президента Украины Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году, но Нобелевский комитет отказался менять регламент ради этой кандидатуры.