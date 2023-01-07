Вильфанд: штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Центральной России из-за 35-градусных морозов

В четырех регионах Центральной России объявлено штормовое предупреждение из-за мороза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штормовое предупреждение объявлено из-за сильных морозов в четырех областях Центральной России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Речь идет о Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях, где в ближайшие дни столбик термометра может опуститься до 35 градусов ниже нуля.

«Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», - цитирует Вильфанда ТАСС.

Напомним, штормовое предупреждение - это информация об ожидаемом опасном или неблагоприятном природном событии или явлении. У штормового предупреждения около 30 критериев, по каждому элементу погоды.

Ранее главный специалист метеобюро «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о суровых рождественских морозах, которые случаются в среднем по климату не чаще одного раза в 12 лет.

Также сообщалось, что 7 января морозы в Москве и области достигнут 29 градусов.

Пошаговая инструкция от Роспотребнадзора по выживанию на улице в лютый мороз здесь на KP.RU.