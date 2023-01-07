В Совбезе Белоруссии назвали цели совместной с Россией региональной группировки войск

В белорусском совете безопасности объяснили цели совместной региональной группировки войск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Совместная региональная российско-белорусская группировка войск предназначена для защиты западных границ Союзного государства и является элементом стратегического сдерживания. Об этом заявил в пятницу 6 декабря государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Региональная группировка войск - один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства», - цитирует Вольфовича БЕЛТА.

Глава ведомства подчеркнул исключительно оборонительные цели группировки.

«Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты прежде всего западных границ Союзного государства», - заявил он.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о готовности группы войск с Россией к защите Союзного государства.

Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон, где находится российская часть совместных войск и заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей.

Тем временем очередной эшелон с военной техникой из России для региональной группировки войск прибыл в Белоруссию.