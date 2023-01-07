Госдеп США заявил об особой роли Индии в возможном урегулировании украинского конфликта

В США заявили об особой роли Индии в возможном дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индия может сыграть особую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом в пятницу 6 января заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, Индия может способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, так как эта страна поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной.

«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это», - цитирует Прайса ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не стремится к политическому урегулированию украинского конфликта. Дипломат отметил, что поставки вооружений подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям».

Также сообщалось, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Президент Франции Макрон считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно только на условиях Киева.

Тем временем Украина отвергает любые переговоры с Россией о прекращении огня на Рождество.