В США заявили об особой роли Индии в возможном дипломатическом урегулировании украинского конфликта.
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Индия может сыграть особую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом в пятницу 6 января заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
По словам Прайса, Индия может способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, так как эта страна поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной.
«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это», - цитирует Прайса ТАСС.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не стремится к политическому урегулированию украинского конфликта. Дипломат отметил, что поставки вооружений подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям».
Также сообщалось, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта в Украине.
Президент Франции Макрон считает, что урегулирование конфликта на Украине возможно только на условиях Киева.
Тем временем Украина отвергает любые переговоры с Россией о прекращении огня на Рождество.