Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом ПВО беспилотнике

Система ПВО сработала над Севастополем в ночь на 7 января, сбит беспилотник. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на 7 января над Севастополем система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Михаил Развожаев.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник - Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», - написал Развожаев.

Напомним, 1 января системы ПВО Севастополя сбили два БПЛА, 2 января в Севастополе снова сработала система ПВО и сбила над морем беспилотник.

Ранее сообщалось, что вступил в силу временный режим прекращения огня на Украине, который, по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов с 12.00 пятницы, 6 января 2023 года до 24.00 субботы, 7 января 2023 года.

Несмотря на это, ВСУ обстреляли Донецк после наступления объявленного Россией режима тишины. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии, несмотря на соблюдение российскими войсками режима прекращения огня.