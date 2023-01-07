NYT: новая военная помощь Запада Украине говорит о поддержке потенциального наступления

Эксперты NYT заявили, что Запад, предоставляя Киеву вооружения, готовится к "еще одному кровавому году" на Украине. Фото: REUTERS

Новые пакеты военной помощи Запада Киеву и обещание предоставить бронемашины свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Запад не предполагает дипломатического разрешения украинского конфликта. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков.

Издание отмечает, что, предоставляя Киеву новые вооружения, Запад подталкивает ее к наступательной тактике и готовится к «еще одному кровавому году» на Украине.

Напомним, США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом официально объявлено в пятницу 6 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10RC. Эти машины называют также «колесными танками».

Тем временем экс-посол Украины в ФРГ, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник назвал обещание Германии поставить Киеву БМП Marder «первым нарушением табу» на поставку летального вооружения Украине и призвал власти ФРГ предоставить Киеву «все доступные тяжелые вооружения».