В США ребенок выстрелил в учителя в школе. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы. Об этом сообщает CNN в пятницу 6 января.

Сообщается, что инцидент произошел в начальной школе Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Мальчика, который выстрелил в педагога, взяли под стражу, сообщил CNN начальник полиции Стив Дрю.

Учительница была госпитализирована в тяжелом состоянии, позже медики сообщили о некотором улучшении ее самочувствия. В полиции не уточнили, какое оружие использовал мальчик, но обратили внимание на необходимость держать огнестрельное оружие вне досягаемости детей.

Также в правоохранительных органах уточнили, что другие ученики не имеют отношения к инциденту.

Ранее в поселке Коммунарка в Новой Москве школьник выстрелил в одноклассника прямо на уроке. Дети поссорились во время перемены, после чего во время урока мальчик подполз к однокласснику под партой и выстрелил ему в руку из пневматического пистолета.

В то же время 12-летний мальчик выстрелил в одноклассника на перемене в школе в Ленобласти. Ребенок играл с пневматическим пистолетом, хвастаясь перед друзьями.