Пользователи Twitter возмутил «рождественский подарок» Зеленскому

Зеленского высмеяли в Twitter за то, что он назвал вооружения "прекрасным рождественским подарком". Фото: REUTERS

В Twitter высмеяли ликование украинского президента Владимира Зеленского по поводу получения очередного пакета американской военной помощи от Соединенных Штатов, который он назвал «отличным подарком на Рождество».

«Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!», - написал Зеленский в социальной сети.

У пользователей Twitter вызвала недоумение такая реакция Зеленского. Украинского лидера в комментариях назвали «разрушителем Европы» и «преступником, сливающим в канализацию то, чего нет» и призвали немедленно завершить конфликт, чтобы не причинять страдания своему народу.

Ранее New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков, написала, что новые пакеты военной помощи Запада Киеву и обещание предоставить бронемашины свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Запад не предполагает дипломатического разрешения украинского конфликта.

Напомним, США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом официально объявлено в пятницу 6 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10RC. Эти машины называют также «колесными танками».