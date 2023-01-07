В ООН заявили о необходимости завершить украинский конфликт в ответ на решение Запада передать Киеву БМП

В ООН прокомментировали решение США, Германии и Франции передать Украине БМП. Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций заявила о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и назвала урегулирование ситуации своей целью. Об этом сказал в пятницу 6 января пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Германии, Франции и Соединенных Штатов передать Украине БМП.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть - это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом официально объявлено в пятницу 6 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10RC. Эти машины называют также «колесными танками».

Тем временем экс-посол Украины в ФРГ, а ныне замминистра иностранных дел Андрей Мельник назвал обещание Германии поставить Киеву БМП Marder «первым нарушением табу» на поставку летального вооружения Украине и призвал власти ФРГ предоставить Киеву «все доступные тяжелые вооружения».