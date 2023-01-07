Что произошло в ночь на 7 января

В ООН прокомментировали решение США, Германии и Франции передать Украине БМП. Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций заявила о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине и назвала урегулирование ситуации своей целью. Об этом сказал в пятницу 6 января пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Германии, Франции и Соединенных Штатов передать Украине БМП.

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