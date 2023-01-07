Диетолог назвала самый полезный сок

Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным Фото: pixabay.com

Гранатовый сок является самым полезным из-за высокого содержания антиоксидантов и антоцианов, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа», – сообщила она в эфире радио Sputnik.

По словам Мойсенко, гранатовый сок во все времена считался самым полезным. При его употреблении поднимается уровень гемоглобина в крови, кроме того, он помогает в лечении железодефицитной анемии, поскольку в нем содержатся витамин С, терпены, медь и железо, рассказала диетолог.

Специалист также отметила, что в составе гранатового сока есть полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Мойсенко посоветовала употреблять гранатовый сок собственного приготовления и лучше в течение 30 минут после изготовления, поскольку так можно получить двукратную пользу.

При покупке гранатового сока в магазине следует внимательно изучить его состав, предупредила врач. Лучше отдать предпочтение напиткам, содержащим только гранатовый сок и воду, сообщила она.