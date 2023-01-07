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НовостиЗдоровье7 января 2023 4:23

Диетолог назвала самый полезный сок

Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным

Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным

Фото: pixabay.com

Гранатовый сок является самым полезным из-за высокого содержания антиоксидантов и антоцианов, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов – активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа», – сообщила она в эфире радио Sputnik.

По словам Мойсенко, гранатовый сок во все времена считался самым полезным. При его употреблении поднимается уровень гемоглобина в крови, кроме того, он помогает в лечении железодефицитной анемии, поскольку в нем содержатся витамин С, терпены, медь и железо, рассказала диетолог.

Специалист также отметила, что в составе гранатового сока есть полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Мойсенко посоветовала употреблять гранатовый сок собственного приготовления и лучше в течение 30 минут после изготовления, поскольку так можно получить двукратную пользу.

При покупке гранатового сока в магазине следует внимательно изучить его состав, предупредила врач. Лучше отдать предпочтение напиткам, содержащим только гранатовый сок и воду, сообщила она.