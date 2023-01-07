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НовостиВ мире7 января 2023 4:51

Посольство Венесуэлы в США прекратило работу из-за ликвидации «временного правительства» Гуайдо

Решение было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посольство Венесуэлы в США прекратило работу

Посольство Венесуэлы в США прекратило работу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах прекратило работу в связи с ликвидацией «временного правительства» Хуана Гуайдо. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

«Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января», – передает РИА Новости текст заявления.

Как отметили в посольстве, решение о прекращении работы приняло большинство депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, которые были избраны в 2015 году. В дипмиссии выразили сожаление в связи с тем влиянием, которое это решение может оказать на граждан Венесуэлы в США.

Напомним, в конце декабря оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла решение ликвидировать «временное правительство» Хуана Гуайдо. За его ликвидацию проголосовали 72 члена собрания из 104.

Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в январе 2019 года.