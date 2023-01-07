В Польше объяснили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятый Украиной в 2017 году закон об образовании направлен на дискриминацию венгерского языка, заявили в Польше.

Как пишет обозреватель издания Mysl Polska Петер Фехер, закон об образовании был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья, а приход к власти Владимира Зеленского только усугубил ситуацию. Несмотря на его обещания изменить законодательство, венгры оказались в еще более невыгодном положении, отметил журналист. Тем самым Украина «нанесла удар ножом в спину» Венгрии, отметил он.

Фехер напомнил, что Будапешт был одним из первых, кто признал независимость Украины в 1991 году и начала проводить в ее отношении дружественную политику. Когда после «Оранжевой революции» 2044 года на Украине вернулись сторонники нацизма, внешняя политика Киева стала все более беспокойной, и у власти оказались в итоги те самые нацисты, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Венгрия выступила против созыва комиссии Украина – НАТО. В Будапеште заявили, что Киеву сначала должен восстановить права этнических венгров в Закарпатье.