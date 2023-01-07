Республиканец Кевин Маккарти избран новым спикером Палаты представителей США Фото: REUTERS

Палаты представителей Соединенных Штатов с 15-й попытки избрала нового председателя. Им стал лидер Республиканской партии Кевин Маккарти.

Как сообщает телеканал CNBC, за Маккарти свои голоса отдали 216 членов Палаты представителей. Демократ Хаким Джефрис получил 211 голосов. Еще шесть конгрессменов воздержались от голосования.

Стоит отметить, что это 15-й случай в истории США, когда члены палаты не смогли с первого раза выбрать своего спикера. Последний подобный случай был в 1923 году, а самое большое количество раундов голосования – 133 – было проведено в 1855 году, когда выборы нового спикера растянулись на два месяца.

Маккарти участвовал в выборах председателя Палаты представителей в седьмой раз. Часть конгрессменов считала его неподходящим кандидатом на роль спикера, а некоторые называли его излишне мягкотелым, а то и вовсе «тайным демократом».

Как писал сайт KP.RU, один из конгрессменов выдвинул на этот пост бывшего президента США Дональда Трампа.