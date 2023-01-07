В США объяснили причину отказа от восполнения нефтяных резервов

США отказываются от восполнения нефтяных резервов из-за высоких цен Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов отклоняют предложения о покупке нефти для восполнения резерва в связи с высокими ценами на сырье, рассказали источники в Министерстве энергетики страны.

По информации Bloomberg, Минэнерго США отклонило уже несколько предложений, поскольку выбирает только те, которые «соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, являющейся выгодной для налогоплательщиков». После рассмотрения первоначального представления ведомство не будет отбирать кандидатов на февральский период, отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2021 президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выпустят на рынок 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов в целях снижения цен на топливо для жителей страны.

Спустя почти год американский лидер заявил, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину. Тогда же он поручил высвободить из него еще 15 миллионов баррелей для снижения стоимости бензина в стране.