Умер Эрл Боэн, сыгравший доктора в «Терминаторе»

Американский актер Эрл Боэн, наиболее известный по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях кинофраншизы «Терминатор», скончался на 82-м году жизни, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью актера.

«Эрл Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе «Терминатор», скончался», - говорится в сообщении.

TMZ рассказал один из членов семьи Боэна, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях.

Как отметил портал, родственник актера не стал раскрывать причин его смерти.

Как уточняется, Эрл Боэн также снимался в фильмах «Мозги набекрень», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов» и других.

Как писал сайт KP.RU, 14 октября 2022 года умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли лесника в школе «Хогвартс» Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер».

Артист скончался в возрасте 72 лет в больнице неподалеку от своего дома в шотландском Ларберте. Причина смерти Колтрейна не называется, однако отмечается, что последние два года актер серьезно болел.

24 декабря 2022 года умер юморист Александр Пономаренко, известный благодаря дуэту с братом-близнецом Валерием под названием «Братья Пономаренко».

Популярность дуэту принесло участие в юмористическом шоу «Кривое зеркало», а также выступления в программе «Аншлаг». После успешного участия в «Кривом зеркале» братьев стали приглашать для участия в различных развлекательных проектах и фестивалях.

Осенью 2022 года из интервью Валерия стало известно о болезни Александра и о начале сбора денег на лечение за границей.