Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем восстановлено Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Возобновлена работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край, рассказали в пресс-службе краснодарского управления МЧС России.

«Работа паромной переправы возобновлена», – сообщили журналистам в ведомстве.

Напомним, ранее в управлении МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что паромное сообщение будет временно приостановлено в связи с погодными условиями. Уточнялось, что переправа не будет работать из-за сильного ветра 15-20 м/с.

С начала работы паромной переправы 9 октября 2022 через пролив в обе стороны было перевезено более 58 тысяч пассажиров, более 43 тысяч единиц автотранспорта и почти 5 тысяч ж/д вагонов.

Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за целого комплекса метеоявлений. Ночью 7 января синоптики прогнозировали морозы до -10 градусов.