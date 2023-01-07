Пользователи Twitter возмутились посланием канцлера Германии Шольца к Зеленскому Фото: REUTERS

Пользователей Twitter возмутило послание канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией.

В одном из комментариев пользователь указал, что «такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век».

Другой добавил, что «господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку».

В еще одном комментарии подчеркнули, что оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает».

Кроме того, в комментариях читатели отметили, что «мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт».

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года читатели Die Welt резко отреагировали на новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот пообещал поддерживать Киев, несмотря на последствия, а также призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал, что Германия добьется независимости от российского газа. в одном из комментариев заявили, «отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов».

5 декабря 2022 года канцлер Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки.

Он подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому прагматично и без идеологических шор.

Шольц также подчеркивал, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание РФ.