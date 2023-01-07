GT: Запад использует Украину, чтобы сбить Россию с ног Фото: REUTERS

Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение президента России Владимира Путина о Рождественском перемирии показало, что конфликт на Украине заходит в тупик, об этом сообщили в издании Global Times.

В статье указали со ссылкой на китайских экспертов, что процесс мирных переговоров между сторонами отдаляет военная помощь, предоставляемая Киеву западными странами.

Аналитики отметили, что новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию.

Автор публикации подчеркнул, что ключ к разрешению кризиса лежит на обеих сторонах конфликта и задействованных в нем силах, таких как США и НАТО.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил рождественское перемирие 6 и 7 января. Президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня на 36 часов в канун и во время празднования православного Рождества.

В ответ президент Украины Зеленский заявил, что якобы «Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных».

6 января 2023 года ВСУ ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режима тишины, выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.