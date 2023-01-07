В США раскрыли истинное отношение европейцев к конфликту на Украине Фото: ТАСС

Большинство жителей стран Европы не интересует конфликта на Украине и ситуация вокруг республики, считает бывший советник министра обороны США, полковник полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», – заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom

Как отметил Макгрегор, эту позицию европейцев подтверждает разница в финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона и европейских стран. Реальное отношение жителей Европы к Украине вынуждает Соединенные Штаты уговаривать союзников из Евросоюза наращивать поставки военной поддержки Киеву, высказал мнение экс-советник главы Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжает ухудшаться отношение к украинским беженцам, и им становится труднее найти жилье и работу. Так, арендодатели относятся к ним с неприязнью, несмотря на то, что украинцы готовы оплачивать аренду жилья.