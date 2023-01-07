Украина получила от стран Запада 32,1 миллиарда долларов в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам прошлого года Украина получила от стран Запада рекордную финансовую поддержку в размере 32,1 миллиарда долларов, сообщает Национальный банк страны.

Как следует из отчета на сайте регулятора, наибольший объем помощи поступил от Соединенных Штатов – 12 миллиардов долларов. Страны Евросоюза направили Украине помощи на 8 миллиардов долларов, Международный валютный фонд (МВФ) – 2,7 миллиарда.

Нацбанк Украины отметил, что по результатам 2022 года международные резервы республики сократились на 7,9%. Сейчас их объем оценивается 28,5 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, в декабре Еврокомиссия направила Украине очередной транш в рамках макрофинансовой помощи – Киев получил 500 миллионов евро. Это последний в 2022 году транш макрофинансовой помощи Украине, которая предполагает выделение пяти миллиардов евро.