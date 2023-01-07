В Госдуме заявили, что НАТО противостоит России с помощью Украины Фото: REUTERS

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА Новости заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО в противостоянии с Россией.

Чепа указал, что «де-факто он признал то, что есть на самом деле».

Он подчеркнул, что «…украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно».

Кроме того, Чепа отметил, что СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неожиданно подтвердил, что на Украине Россия противостоит военному альянсу Запада. Он заявил, что нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой.

5 декабря 2022 года канцлер Германии Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянсу следует обеспечить надежное сдерживание РФ.