В России 7 января 2023 выявлено 3 303 новых случая заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

В России за прошедшие сутки было выявлено 3 303 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявлено в Москве, где за сутки заболели 1 052 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там 313 заболеваний, на третьем Республика Башкортостан – 267 случаев.

Кроме того, за сутки в России от коронавируса скончались 49 человек. С диагнозом COVID-19 были госпитализированы 695 пациентов, выздоровели от инфекции 4 463 человека. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 21 823 855, количество умерших от COVID-19 достигло 394 035.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что 90% населения Земли уже обладают иммунитетом к COVID-19 – кто-то из-за перенесенной болезни, кто-то благодаря вакцинации. Тем не менее люди продолжают болеть и умирать: за сутки именно из-за коронавируса в мире умирает больше 8 тысяч человек, что по мнению главы ВОЗ, неприемлемо.